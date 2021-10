Circa duemila persone al corteo organizzato a Cagliari per protestare contro il Green Pass.

La manifestazione è partita, sotto gli occhi di un imponente schieramento di forze dell’ordine, da piazza del Carmine verso la sede dell’assessorato alla Sanità, fin sotto il palazzo della Regione.

I manifestanti hanno ripetuto spesso lo slogan “Libertà, libertà” e non sono mancati momenti di tensione, come quando in via Pola sui no-green pass è piovuta una secchiata d'acqua.

I contestatori del certificato verde hanno inveito contro il palazzo, invitando l’autore del gesto a scendere in strada.

Slogan anche contro Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Uno dei cartelli esposti dai manifestanti

Nel documento diffuso dalle associazioni partecipanti - "Is Pipius non si tocant", "Sa Defenza" e "Magliette bianche"- si parla di "presunta pandemia che si basa su presupposti che non trovano fondamento nella realtà fattuale".

I partecipanti si sono detti contrari ai vaccini, ritenuti "sieri sperimentali" e contrari al certificato verde, che sarebbe un provvedimento “abusivo” basato su norme illegali.

