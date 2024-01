Aggrediti sotto i portici di via Mameli senza alcun motivo, davanti allo sguardo terrorizzato delle loro fidanzate. È accaduto a due giovani residenti in un paese della Provincia nella notte tra sabato e domenica: ieri si sono presenti negli uffici della Questura per depositare la querela.

Per fortuna, dopo l’iniziale grande paura, non hanno riportato ferite gravi. Ora su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti delle volanti e gli investigatori della Squadra mobile. I due giovani non hanno idea di chi possano essere gli aggressori. Sarebbero stati colpiti con calci e pugni apparentemente senza alcun motivo.

Un caso simile – dalle conseguenze meno gravi – di quanto accaduto dieci giorni fa a Fabio Udella e a un amico, pestati anche con l’utilizzo di una chiave inglese in via Cesare Battisti. «Hanno rischiato di ammazzarci», ha detto Udella che ha lanciato l’appello: «Chi ha visto qualcosa mi contatti o racconti tutto ai carabinieri».

(m.v.)

© Riproduzione riservata