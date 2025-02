Dramma nel quartiere della Marina, a Cagliari: una ragazza è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione al civico 86 di via Napoli.

A tarda notte erano in corso gli accertamenti sulle cause del decesso ma, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero segni di violenza, né sul corpo né in casa.

Sul posto gli agenti delle Volanti, che hanno chiuso la strada e stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata