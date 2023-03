Una violenta discussione, poi l’incendio forse per ripicca.

Sarebbe questa la motivazione all’origine del grosso incendio scoppiato verso le 6 nell’edificio tra via Riva di Ponente e viale La Plaia, a Cagliari.

All’interno c’erano una quarantina di persone, quasi tutti cittadini africani: la struttura, di proprietà della Regione, con il passare degli anni è diventata un rifugio per molti cittadini stranieri.

Ingenti i danni.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. La parte interessata dal rogo é un vecchio magazzino dove c’erano cumuli di masserizie e rifiuti. Il fumo ha invaso completamente anche gli altri edifici e chi viveva dentro é scappato in strada. Diversi i mezzi di soccorso presenti: alcuni giovani sono stati soccorsi sul posto per aver respirato molto fumo.

Gli agenti della Municipale stanno gestendo il traffico: si procede lentamente e si è formata una lunghissima fila di auto in arrivo a Cagliari. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per gestire l’ordine pubblico: gli occupanti non vogliono lasciare l’edificio e hanno per ora portato fuori alcune valige ed effetti - molto pochi - personali.

Le indagini su quanto accaduto sono svolte dai carabinieri. Un giovane é stato accompagnato in caserma e la sua posizione è da valutare.

