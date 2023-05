Sotto via Roma ci sono reperti della Cagliari che fu. Era scontato. E sono emersi in mezzo al cantiere per la realizzazione della nuova strada sulla base del progetto firmato da Stefano Boeri.

Davanti al palazzo del Consiglio regionale è stato ritrovato il muro della città antica: è spuntato in mezzo alla carreggiata che era a quattro corsie prima dell’intervento degli operai. I resti archeologici sono stati scoperti durante la fase di realizzazione dei sottoservizi.

Ieri il muro è stato coperto con un telone bianco e oggi i tecnici della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo assieme ai responsabili dell’impresa.

«L’ipotesi di ritrovamento di reperti era stata messa nel conto», spiega il sindaco Paolo Truzzu, che segue il cantiere passo per passo. E rassicura: «Si stava procedendo con i saggi per la realizzazione delle vasche di laminazione ed è emerso il muro periferico dell’antica città. Ovvio che in questi giorni ci sia qualche rallentamento legato a questo, ma», assicura il primo cittadino, «ora sappiamo dove potranno essere collocate e si procederà di conseguenza».

© Riproduzione riservata