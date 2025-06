Torna anche quest’anno Libramare, il festival cagliaritano di poesia, letteratura e cultura sociale che unisce il piacere della lettura alla bellezza del mare. Giunto alla sua ottava edizione, è in programma ogni giovedì dal 12 giugno al 31 luglio, dalle ore 20 alle ore 22. Teatro dell’evento, come sempre, la prima fermata del Poetto, lato mare, nella suggestiva cornice della spiaggia Golfo 1, di fronte alla Sella del Diavolo

Ideato e organizzato dalla Cooperativa Sociale Golfo degli Angeli, guidata da Tina Abis, insieme alla Scuola Popolare di Poesia Is Mirrionis, con il contributo del Comune di Cagliari, Libramare propone ogni settimana un appuntamento che intreccia poesia, letteratura e testimonianze di sostegno all’ambiente e alle fragilità.

La direzione artistica è curata dal poeta e scrittore Gianni Mascia. A condurre le serate, la giornalista Alessandra Addari, con l’accompagnamento musicale di Mauro Dedoni. Ornella Donini si è occupata della progettazione e dell’organizzazione. Per l’apertura, giovedì 12 giugno, a partire dalle 20, sono previsti gli interventi degli scrittori Tomaso Tiddia e Luca Masala. Inoltre, Gianni Mascia e Mauro Dedoni daranno vita a un “poetry concert”.

In scaletta anche l’incontro con Medsea Foundation. Il 31 luglio, per la chiusura, è in programma un omaggio al giornalista Antonello Lai, scomparso il primo agosto del 2024. A settembre, come naturale prosecuzione del festival, partiranno i laboratori di scrittura poetica e creativa rivolti a bambini e giovani, a cura della poetessa Rita Carta, realizzati nei centri giovanili e nelle scuole della città, in collaborazione con le associazioni del territorio.

