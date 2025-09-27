Proseguono i controlli dei carabinieri in piazza del Carmine, nell’area sottoposta a una zona a tutela rinforzata per ordine e sicurezza pubblica.

La scorsa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, supportati dalle Stazioni di Cagliari-Sant’Avendrace e Assemini, hanno verificato 28 persone presenti nella zona.

Al termine delle operazioni, due persone sono state allontanate: un 61enne cagliaritano e un 28enne tunisino, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Le risultanze dei controlli sono state trasmesse all’Autorità Amministrativa per le valutazioni del caso.

(Unioneonline/Fr. Me.)

© Riproduzione riservata