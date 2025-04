L’11 di Aprile alle ore 20,30 al Teatro Carmen Melis di Via Sant’Alenixedda va in scena un concerto-spettacolo per sostenere la campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi. Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari ed il Rotary club Cagliari Nord sono scesi in campo con un progetto articolato in diversi eventi e iniziative per diffondere la conoscenza sulla malattia e stimolare investimenti di aziende sulla ricerca anche attraverso una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione in favore della Clinica Ostetrica e Ginecologica Universitaria. La frase “Se non si vede non vuol dire che non esiste” è il tema ricorrente della campagna per sottolineare che ascoltare le donne è fondamentale per riconoscere questa patologia. L’evento al Teatro Carmen Melis è un’ulteriore occasione per sostenere la causa attraverso lo slancio di generosità di chi acquisterà il biglietto d’ingresso. La direzione artistica è affidata ad Ambra Pintore. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di numerosi artisti e artiste che dedicheranno la loro arte al Progetto. In palcoscenico si alterneranno Alfredo Barrago (illusionista), i musicisti Alessandro Diliberto, Paolo Carrus e Massimo Tore, Rachele Stanisci (soprano), Marco Schirru (pianista), Ambra Pintore con Roberto Scala, Federico Valenti e Diego Milia.



