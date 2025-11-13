L’intervento
13 novembre 2025 alle 11:48
Cagliari, chiusa la rampa dell’Asse Mediano verso via Is GuadazzonisStop alla circolazione per i lavori di rifacimento del manto stradale
Resterà chiusa almeno fino alle 13 la rampa di uscita dall’Asse Mediano di Scorrimento in direzione di via Is Guadazzonis.
Lo stop alla circolazione è previsto per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, come disposto dall’ordinanza dirigenziale n. 2855/2025.
Gli automobilisti sono invitati a percorrere percorsi alternativi durante le operazioni.
(Unioneonline)
