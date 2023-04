La teverna-vineria “I principi di Dan” della Marina, a Cagliari, chiude dopo 12 anni. Quello di uno dei titolari, Massimo Mazzei, è un addio amaro. Perché è il contesto, il quartiere, a essersi trasformato in un «fiore all’occhiello appassito».

In un lungo post si parla di una Marina «devastata da tante cattive decisioni, rovinate da tante scelte sbagliate, gestita in maniera indecorosa da tante amministrazioni, frequentata da bande di ragazzini senza controllo». E ancora: «Una Marina lasciata da sola, strade chiuse e palazzi che crollano, abbandonata a un degrado morale e materiale, con un sistema di raccolta differenziata improponibile per le attività, con le strade di maggior afflusso chiuse tutte contemporaneamente per lavori, una Marina lasciata al suo destino da una manciata di incompetenti che ne hanno fatto brandelli».

Il locale di via Napoli è a pochi metri dalla zona transennata di via Dettori, i tavoli sono – fino a venerdì prossimo, ultimo giorno di attività – accanto a piazza Santo Sepolcro. Il pensiero va a «tutti i colleghi che continuano a operare e a credere che presto qualcuno capisca il valore di un bene così prezioso per Cagliari e per i suoi abitanti».

