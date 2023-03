Scatta questa mattina la rivoluzione del traffico a Cagliari per la riqualificazione di via Roma. A partire dalle 9 le corsie lato portici saranno chiuse almeno fino all'autunno e il flusso delle auto si sposterà sul lungomare 11 settembre, la strada che costeggia il porto.

«Chi può, eviti di usare l'auto», è il consiglio dell'assessore alla Mobilità Alessio Mereu, «mi rendo conto che non tutti possano permetterselo, ma nei prossimi giorni è prevedibile che ci sia qualche criticità, in attesa di un assestamento».

Chi deve spostarsi dalla zona di via Sonnino e viale Diaz verso viale Trieste e Sant'Aventrace dovrà cambiare abitudini. Le quattro corsie di via Roma, dalla Darsena fino all'incrocio con largo Carlo Felice saranno chiuse per far spazio a ruspe e operai. Chi vuole raggiungere piazza Matteotti è obbligato a utilizzare i percorsi alternativi che conducono sul lato porto. In particolare, chi arriva da via XX Settembre potrà attraversare viale Diaz e continuare lungo via Pirastu, quindi svoltare in via Campidano per uscire in piazza Deffenu. Anche chi arriva da viale Diaz, con via Roma chiusa, dovrà seguire lo stesso percorso, svoltando a sinistra prima del palazzo dell'Enel. Sempre consentita la svolta a destra per salire in viale regina Margherita.

Ma non è tutto, cambia anche la viabilità per chi arriva in via Roma al semaforo del Municipio.

