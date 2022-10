Momenti di paura questa sera in via Roma a Cagliari: un ramo secco si è staccato dal grosso ficus di piazza Ingrao colpendo in pieno una signora che si trovava sul marciapiede.

La donna, una cagliaritana di 63 anni, ha perso sangue per una ferita alla testa: soccorsa dal personale del 118 è stata accompagnata al Policlinico.

Dopo essere stata medicata è stata dimessa.

In via Roma intanto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti.

Sono intervenuti anche gli esperti del servizio di Verde del Comune che hanno svolto le verifiche sulla pianta. Non sembrano esserci particolari problemi sul ficus.

