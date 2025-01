I motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della polizia locale di Cagliari, a pochi giorni dalla denuncia del 31enne senza fissa dimora che si era reso responsabile del furto della borsa di una donna nella zona di via Cadello, hanno individuato un complice.

Dall’analisi dei video acquisiti è infatti risultato che l’uomo, rintracciato nei giorni scorsi, non era solo mentre utilizzava il bancomat della vittima per fare acquisti in un distributore automatico di gratta e vinci posizionato all’esterno di un tabacchino.

Questa mattina durante un servizio di presidio del territorio nel quartiere di Is Mirrionis, gli agenti hanno riconosciuto il secondo uomo, un trentenne anche in questo caso senza fissa dimora. Anche per lui è già scattata la denuncia per furto e ricettazione.

