Eroina, cocaina e denaro in contante sono stati recuperati dagli agenti dei Falchi della Squadra Mobile in un appartamento del quartiere Cep di Cagliari, dove hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di droga.

I poliziotti avevano individuato l’abitazione nella quale era stato segnalato un viavai di tossicodipendenti e hanno deciso di effettuare un controllo. Era presente il proprietario di casa che addosso aveva 7 dosi di eroina e 5 di cocaina. Sotto sequestro, inoltre, sono finiti 1.480 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo aveva architettato un particolare sistema: si era dotato di un campanello che era in grado di emettere un suono particolare e che veniva utilizzato dagli avventori per avvertire della loro presenza fuori dall’appartamento.

Per l’indagato, messo ai domiciliari e giudicato con direttissima, è stato disposto l’obbligo di firma.

(Unioneonline/s.s.)

