Un giallo chiarito, anche se solo in parte. I militari della Stazione Carabinieri di Cagliari-Sant'Avendrace hanno denunciato un uomo di 41 anni, residente a Cagliari, che alla guida della propria auto – un Volkswagen Touareg – ha accidentalmente investito un bambino di 8 anni.

Il piccolo era stato portato d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale Santissima Trinità dal padre, che inizialmente –e qui era iniziato il “mistero” - aveva raccontato che il figlioletto era stato travolto da un veicolo non identificato.

Poi, il bimbo veniva trasferito al Brotzu – dove resta ricoverato con diversi traumi ma che non sarebbe in pericolo di vita – sono intervenuti anche i carabinieri che hanno dato il via agli accertamenti. E alla fine l’uomo ha superato le sue reticenze, raccontando l’esatta dinamica dell’incidente e indicando nel 41enne il responsabile. Anche quest’ultimo, dopo l’investimento, era giunto con padre e figlio in pronto soccorso.

Per lui è scattata dunque – oltre al sequestro del veicolo - la segnalazione all’autorità giudiziaria. La Procura sta ora valutando tutte le posizioni delle persone coinvolte, mentre i militari della Stazione di Cagliari-Sant'Avendrace proseguono le indagini per chiarire i contorni della situazione.

(Unioneonline)

