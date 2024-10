Un bambino di otto anni investito e trasportato in codice rosso al Brotzu, ma non in pericolo di vita.

Sono le poche certezze, finora, sull’episodio avvenuto questa sera in via Quirra, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace.

Stando al racconto del padre, il bimbo sarebbe stato investito da un’auto che poi si sarebbe allontanata: il genitore non ha saputo fornire ulteriori elementi ai militari su tipo di veicolo e colore.

Ha raccontato di aver caricato il piccolo sulla propria auto e di averlo trasportato di corsa al vicino ospedale Santissima Trinità. Da qui è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso pediatrico del Brotzu dove il bambino, che intanto era cosciente, è stato sottoposto a una Tac.

(Unioneonoline)

