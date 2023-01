Una bambina è stata investita a Cagliari.

L’incidente è avvenuto in viale Sant’Avendrace poco dopo l’uscita dalla scuola.

La bimba, che frequenta le elementari, stava attraversando la strada con il trolley, che è rimasto bloccato in una buca e le è caduto.

Secondo una prima ricostruzione, in attesa di tutti gli accertamenti e dei rilievi del caso, lei è tornata indietro per riprenderlo, ma nel frattempo la macchina che si era fermata per farla passare è ripartita e l’ha colpita con lo specchietto, facendola finire a terra.

La piccola è rimasta ferita, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto un’ambulanza del 118 per i soccorsi e la Polizia municipale di Cagliari per i rilievi.

