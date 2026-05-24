Cagliari, autoarticolato si ribalta in viale La Playa e blocca la stradaSul posto gli agenti della polizia locale e due squadre dei vigili del fuoco che con una potente gru hanno sollevato parte del rimorchio
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Attorno alle quattro del mattino un autoarticolato si è parzialmente ribaltato in viale La Playa, a Cagliari, di fatto bloccando una parte della strada.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e due squadre dei vigili del fuoco, quella del distaccamento del porto e una inviata dalla caserma di viale Marconi.
Con una potente gru la parte del rimorchio che si era ribaltata è stata rimessa sulle sue ruote, liberando la strada. Nel frattempo la Polizia Locale ha evitato maggiori problemi al traffico che, nonostante l’orario, era ancora sostenuto per via della movida tra sabato e domenica.