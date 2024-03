Incidente stradale verso le quattro sulla statale 131 “dir” all’ingresso di Cagliari: un’auto è finita su un gregge di pecore che aveva invaso la carreggiata che porta all’Asse mediano.

Nello schianto il conducente non ha riportato ferite gravi mentre undici animali sono morti. Ingenti i danni alla vettura. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e della Stradale.

Sono intervenuti anche i mezzi e il personale per il recupero delle pecore morte. Durante le operazioni per liberare la strada, la 131 “dir” è stata chiusa al traffico nel tratto che porta a Cagliari. Sono servite diverse ore per completare il lavoro.

Un problema che si ripete con troppa frequenza. Ora il proprietario del gregge rischia dei provvedimenti.

© Riproduzione riservata