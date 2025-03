Schianto e fuga come male minore. Di questo si devono essere convinti gli occupanti della Fiat Punto che questa notte poco dopo le due, dopo essersi ribaltata, è andata a schiantarsi contro i dissuasori a ridosso della scalinata che separa viale Regina Margherita dalla sottostante piazza Ingrao, alla curva di Sa Manifattura. Un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto peggiori, sventate solo grazie alla presenza delle barriere che hanno evitato che il veicolo precipitasse per circa 8 metri.

Chi era all’interno è rimasto così quasi illeso: quattro ragazzi sono stati visti da alcune guardie giurate seduti su una panchina, vicina all’auto. Poi sono svaniti nel nulla. Tanto che all’arrivo di una pattuglia della polizia di Stato sul posto non c’era nessuno, se non dei curiosi che si erano fermati per capire cosa fosse successo.

A indagare sulla vicenda sono gli agenti della polizia locale, che all’interno dell’abitacolo hanno trovato dei documenti, con tanto di numero di telefono, che a breve dovrebbero permettere l’individuazione di almeno uno dei coinvolti. L’auto non risultava rubata e i tempi per identificare i responsabili, a cui chiedere conto, potrebbero essere molto brevi.

