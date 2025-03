L’asfalto bagnato, certo. Ma con tutta probabilità c’è anche la velocità “non moderata” tra le cause dell’incidente avvenuto questa notte in viale Regina Margherita a Cagliari.

Poco dopo le 2 una Fiat Punto, nell’affrontare la curva in discesa davanti a Sa Manifattura ha perso aderenza, si è ribaltata e ha terminato la sua corsa ruote all’aria, sospesa sul ciglio del muraglione sopra piazza Ingrao.

Complesse le operazioni di recupero del veicolo, mentre chi era alla guida non ha subito (per fortuna) gravi conseguenze: pare che a bordo fossero in quattro. Hanno atteso per qualche minuti i soccorsi, ma quando prima la polizia di Stato e poi la locale sono arrivate sul posto non hanno trovato nessuno. Ma nell’auto c’erano degli elementi che permetteranno una facile individuazione dei responsabili.

Non ci sono quindi feriti, come emerso in un primo momento.

© Riproduzione riservata