Incidente stradale in via Is Maglias, a Cagliari, tra un autobus del Ctm (linea 8) e un’auto.

Ci sarebbe una precedenza non rispettata all’origine dello scontro: stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe attraversato la via per passare dalla parte bassa di via Monte Sabotino a quella alta (dove sorge piazza Seui). In quel momento, transitava il bus che avrebbe preso in pieno il veicolo.

La velocità moderata ha evitato che ci fossero conseguenze per le persone: illesi tutti i passeggeri dell’autobus, così come quelli dell’auto.

