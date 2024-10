È in vigore dalle 9 di oggi l’ordinanza che ridetermina la circolazione in parte di viale Trieste a Cagliari, con disagi in vista visto che sarà valida (almeno) fino al prossimo 19 novembre.

Nello specifico, istituito il senso unico nel tratto di strada che va dall’incrocio con via Roma sino a via Cesare Battisti, con il senso di percorrenza in direzione Sant’Avendrace. I veicoli provenienti da viale Trento dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Cesare Battisti, mentre oggi possono arrivare fino all’incrocio con via Pola, con l’obbligo di svolta a sinistra. Per chi arriva dal tratto di strada senza uscita, la direzione obbligatoria all’incrocio con viale Trieste è dritto e a sinistra. In via Nazario Sauro direzione obbligatoria a destra all'incrocio con viale Trieste, mentre in via Renzo Frau è a sinistra.

Le novità in vigore da oggi, che fanno parte dell'ordinanza 2421/2024 firmata venerdì scorso, rientrano nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica della strada (c’è da realizzare la pavimentazione col calcestruzzo), in corso da più di un anno non senza disagi per il traffico, i commercianti e i residenti. In aggiunta, divieto di sosta con rimozione formata – su entrambi i lati e con validità 0-24 – in via Mameli dal numero civico 144A all'incrocio con via Pola e nuovamente in viale Trieste (con l'esclusione dei mezzi dell'impresa) nel tratto dal numero civico 100 al 98.

