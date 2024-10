Proseguono i lavori per la riqualificazione di viale Trieste a Cagliari, così come i disagi per la circolazione. L'ultima ordinanza, firmata oggi, definisce delle nuove modifiche temporanee che avranno effetto - anche nelle strade limitrofe - a partire da martedì prossimo e saranno valide fino al prossimo 19 novembre.

Nel dettaglio, sarà istituito il senso unico in viale Trieste nel tratto tra via Roma e via Cesare Battisti (senso di percorrenza direzione via Cesare Battisti). Per chi arriva da viale Trento, la direzione obbligatoria dritto e a destra in via Cesare Battisti all'incrocio con viale Trieste; per chi arriva dal tratto di strada senza uscita la direzione obbligatoria dritto e a sinistra in via Cesare Battisti all'incrocio con viale trieste. In via Nazario Sauro direzione obbligatoria a destra all'incrocio con viale Trieste, in via Renzo Frau direzione obbligatoria a sinistra all'incrocio con viale Trieste.

In aggiunta, stabilito il divieto di sosta con rimozione formata, su entrambi i lati e con validità per tutte le 24 ore, in via Mameli dal numero civico 144A all'incrocio con via Pola e in viale Trieste (con l'esclusione dei mezzi dell'impresa) nel tratto dal numero civico 100 al 98.

L'ordinanza 2421/2024, in conclusione, revoca tutte le precedenti prescrizioni in contrasto con essa.

