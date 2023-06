Dopo la querela presentata dalla moglie, un uomo è stato allontanato dalla casa familiare.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip ed eseguito dai carabinieri della stazione San Bartolomeo di Cagliari.

Il 47enne, come accertato dai militari, ha messo in atto un’intensa attività persecutoria nei confronti della donna e l’allontanamento si è reso necessario per evitare ulteriori pericoli alla vittima.

