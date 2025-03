Prima l'esecuzione delle due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Poi stamattina il terzo arresto, con uno dei presunti componenti della banda accusata della rapina - lo scorso 15 febbraio, nella sala scommesse di via Mandrolisai - che si è presentato insieme alla sue legale in questura, dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari che hanno svolto le indagini sul colpo avvenuto un mese fa.

La svolta si è avuta nei giorni scorsi quando i poliziotti, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare a firma del gip su richiesta del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi. Accompagnati in carcere a Uta, sono stati raggiunti stamattina dal terzo complice che si è presentato oggi negli uffici della Mobile. Si tratta di tre cagliaritani residenti tra Is Mirrionis e San Michele.

Le indagini sulla rapina, con devastazione del locale, avevano preso una pista precisa grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. In due erano entrati nel locale ancora aperto mentre all’interno una dipendente stava ancora lavorando per chiudere i conti. Una volta dentro, avevano danneggiato slot e macchinette, portando via delle monete che si trovavano all’interno degli apparecchi elettronici. Poi erano scappati, insieme al terzo complice rimasto fuori per controllare che non ci fosse nessuno. Da accertare ancora con precisione se si sia trattato di una rapina, o dietro ci potesse essere un atto intimidatorio o un’azione dimostrativa.

© Riproduzione riservata