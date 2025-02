L’irruzione è avvenuta sabato sera nel centro scommesse di via Mandrolisai a Cagliari: due uomini, con mazze e bastoni, sono entrati nel locale ancora aperto mentre c’era una donna che lavora lì. Hanno danneggiato slot e macchinette, portando via le monete che si trovavano all’interno. Poi sono scappati prima che potesse essere dato l’allarme. Non ci sono stati feriti.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Squadra volante che hanno però trovato poca collaborazione da chi aveva assistito alle fasi del blitz. Le ricerche immediate non hanno avuto esito. Anche il bottino deve essere ancora ufficializzato ma non sarebbe elevato.

