Oggi e domani, 18 e 19 dicembre, l’Aeroporto di Cagliari sarà la vetrina d’eccellenza dell’arte e delle tradizioni che fanno della Sardegna un riferimento unico nel panorama dell’artigianato internazionale.

Obiettivo della manifestazione "Artigiani in aeroporto", nata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, è dare visibilità e lustro al meglio della produzione artigianale regionale e far conoscere arti, mestieri e tradizioni isolane all’ampio pubblico di passeggeri, italiani e stranieri di tante nazionalità diverse, presenti in aeroporto nel periodo prefestivo, facendo vivere a tutti, viaggiatori e visitatori, un’esperienza indimenticabile.

"Artigiani in aeroporto" presenta, in una superficie di circa 200 mq al piano Partenze del terminal, un’accurata selezione di 32 maestri artigiani. Sono loro i protagonisti dell’evento in rappresentanza delle varie categorie artigiane (ceramica, tessuti, metalli, gioielli, vetro e pellame) individuate all’interno della Vetrina dell’artigianato artistico – progetto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna – e tutti espongono attualmente nella Boutique ISOLA dell’Aeroporto di Cagliari. Nei due giorni dell’evento, tra le 10 e le 17, gli artigiani avranno ulteriori opportunità per raccontare le proprie creazioni in una delle aree più frequentate del terminal.

Perché l’esperienza di passeggeri e visitatori sia più completa e affascinante, gli artigiani vengono affiancati dai maestri di alcuni dei mestieri tradizionali: un torronaio, un casaro, una pastaia, un panificatore, un artigiano che produce ‘sa carapigna’. Le degustazioni di prodotti tipici sardi permetteranno ai visitatori di immergersi nei sapori autentici dell’isola compiendo un vero e proprio viaggio enogastronomico nel territorio.

Le dimostrazioni dal vivo e le degustazioni di prodotti locali coinvolgeranno e incuriosiranno viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari per tutta la durata della manifestazione, così come le attività di gamification ideate per l’occasione: coloro che parteciperanno potranno diventare "Ambasciatori della Sardegna" e ricevere una delle 100 opere esclusive di artigianato ISOLA.

