Potranno arrivare a guadagnare 2.772,83 euro al mese. Ma non è detto che li incasseranno: per arrivare alla somma dovranno lavorare di più. Intanto, i soldi per aumentare i loro gettoni ci sono. È passato da 430.000 a 522.550 euro il fondo del Comune di Cagliari destinato a pagare gli “stipendi” dei consiglieri.

Una decisione quasi obbligata, quella dell’assessorato agli Affari regionali di palazzo Bacaredda. Una legge regionale (la 3 del 2022) ha aumentano l’indennità dei sindaci di tutta la Sardegna. Un incremento progressivo: massimo per i primi cittadini delle Città metropolitane, di poco inferiore quello dei colleghi dei centri capoluogo e poi, a seguire, si passa all’aumento basato sul numero dei residenti nel territorio.

Il sindaco di Cagliari va a incassare quando il presidente della Regione: 11.091,30 euro al mese a partire da gennaio.

Il testo unico degli enti locali prevede che il totale dell’ammontare dei gettoni dei consiglieri non possa essere superiore a un quarto dello stipendio del sindaco. Il conto è presto fatto: chi siede in Municipio ora potrà percepire fino a 2.772 euro e centesimi vari.

Ma come incassa un consigliere comunale? Non ha un’entrata fissa: è pagato a gettone per ogni seduta dell’aula o di commissione. Il testo unico degli enti locali prevede che per aumentare il valore di ogni singolo gettone sia necessario un decreto congiunto di ministero del Tesoro e dell’Interno. Che ancora non è stato emanato: così per guadagnare di più i consiglieri dovranno provare a riunirsi un numero maggiore di volte. L’incremento di stipendio non è automatico. Intanto, i fondi sono stati stanziati.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata