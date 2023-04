Un altro cantiere che rivoluziona la viabilità a Cagliari.

Lunedì prossimo partono i lavori di riqualificazione di viale Trieste: si comincia dal tratto che va da piazza del Carmine a via Caprera. La strada sarà chiusa al traffico e sono previste modifiche alla viabilità, in particolare in via Maddalena e via Caprera.

Una volta terminato il primo tratto, ci sarà la riapertura, ma il cantiere andrà poi avanti sino all’incrocio con via Roma. Fine lavori prevista entro fine anno, ma la ditta aggiudicataria ha tempo fino a maggio 2024, si legge sui documenti dell’assessorato alla Viabilità.

Un intervento che si aggiunge al restyling di via Roma, alla passeggiata di viale Buoncammino e ai lavori per la metro in via Dante e piazza Repubblica.

«Lavori necessari - spiega l'assessore comunale alla Mobilità Urbana e Viabilità Alessio Mereu - per la città, ma abbiamo garantito a residenti e commercianti la massima disponibilità ad andare incontro alle loro esigenze».

All’interno del cantiere sarà creato un corridoio accessibile per raggiungere case e garage privati e per i mezzi di soccorso. Allo studio con i titolari delle attività della zona, ha aggiunto Mereu, «la possibilità di ulteriori interventi che possano alleviare i disagi».

“Tappi” alla circolazione stradale non se ne dovrebbero creare, spiega ancora l’assessore, perché si potrà aggirare il cantiere passando da via Maddalena e svoltando a destra per via Roma. Ci saranno invece modifiche per i mezzi pubblici: le linee 1, 5, 5/11, 9 e per gli Istituti Agrario e Alberghiero. Soppresse le fermate della Chiesa del Carmine e all’incrocio con via 29 Novembre, ne sarà istituita una provvisoria al civico 65 di viale Trieste.

