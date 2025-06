Un 47enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri perché sorpreso mentre tentava di svaligiare un appartamento in ristrutturazione in pieno centro.

L’allarme è arrivato in maniera insolita: il proprietario dell’immobile, in vacanza a New York, ha ricevuto sul cellulare la notifica di movimento dal sistema di videosorveglianza wireless installato nell’abitazione. Collegatosi alle telecamere, ha notato in diretta un intruso intento a rovistare tra i materiali da cantiere e, senza perdere tempo, ha dato l’allarme, avvisando il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Sul posto è così giunta una pattuglia del Radiomobile, che ha sorpreso e bloccato l’uomo all’interno dei locali, ancora intento a fare incetta di materiali.

Il tutto con il proprietario che ha assistito live all’intervento dei militari, confermando in tempo reale la natura “non autorizzata” dell’accesso nell’edificio.

(Unioneonline)

