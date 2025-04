La Regione ha stanziato 2 milioni e 200 mila euro per l’area verde di viale Sant’Ignazio, a Cagliari. La delibera è stata presentata alla Giunta dall'assessora alla Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi: approva l’accordo di programma per la riqualificazione e la messa in sicurezza del terreno ricompreso tra il Polo universitario di via Sant’Ignazio da Laconi, via don Bosco e viale Merello.

«Rigenerare uno spazio pubblico significa restituire valore, funzione e identità a un luogo, rafforzando il legame tra territorio e comunità”» dichiara la presidente Alessandra Todde, «intervenire su quest’area urbana vuol dire trasformarla da spazio abbandonato a risorsa condivisa, integrata nel paesaggio e nella vita della città».

Dopo una serie di incontri propedeutici fra l'assessorato dell'Ambiente, il Comune e l’Università, la Città Metropolitana e il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è stata manifestata la necessità di un intervento congiunto per la riqualificazione degli spazi verdi del polo universitario di viale Sant’Ignazio, primo di una serie di lavori per la valorizzazione di tutto il compendio che ricomprende le strutture universitarie, le aree verdi e le valenze archeologiche lì presenti.

Il contributo è destinato al Comune di Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata