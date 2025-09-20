Anni di vessazioni e maltrattamenti, ingiurie, minacce e percosse nei confronti della compagna. Culminati, all’inizio del mese di settembre, in una violenta aggressione che ha spinto la vittima a chiedere l’immediato intervento dei carabinieri della Radiomobile nell’abitazione della famiglia.

E questa mattina, a giorni di distanza e dopo gli elementi raccolti dal personale dell’Arma, il Tribunale di Cagliari ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 54enne residente nel capoluogo sardo.

Un provvedimento volto a proteggere la vittima in attesa dell’evoluzione delle indagini e della valutazione delle responsabilità dell’uomo.

