Un gesto di solidarietà a favore dei più piccoli arriva dal Battaglione Trasmissioni “Gennargentu”.

Ieri, nella caserma “Monfenera-Villasanta” di Cagliari, sede del reparto, l’associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica (Asgop) ha ricevuto l’assegno con il ricavato della raccolta fondi promossa nei mesi di novembre e dicembre dai militari.

Il contributo è stato consegnato dal comandante del Battaglione, tenente colonnello Lucia Ricci, a Francesca Marongiu, componente del direttivo dell’associazione, che ha espresso riconoscenza per il sostegno ricevuto.

La donazione servirà a finanziare i progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi dei reparti di Oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti di midollo osseo del Microcitemico di Cagliari.

Il Battaglione Trasmissioni “Gennargentu”, impegnato quotidianamente nella manutenzione delle reti di telecomunicazioni in Sardegna e nel supporto ai reparti in addestramento nella regione, ha voluto così testimoniare la propria vicinanza alle famiglie che affrontano il difficile percorso delle patologie oncoematologiche pediatriche.

La giornata è stata anche l’occasione per rinnovare l’impegno del reparto nella donazione di sangue. I militari di Cagliari, da tempo in prima linea su questo fronte, hanno organizzato una raccolta che nel corso del 2025 ha consentito di conferire al centro trasfusionale di riferimento 200 sacche.

Un’iniziativa resa ancora più significativa dalla cronica carenza di sangue in Sardegna e dall’elevato numero di pazienti talassemici, per i quali le trasfusioni sono essenziali.

All’evento ha partecipato anche Ivano Argiolas, presidente dell’Ente Renzo Galanello, che ha espresso stima e gratitudine per l’impegno costante dei militari nella donazione di sangue. In segno di riconoscenza, Argiolas ha donato due biglietti per una prossima partita del Cagliari Calcio, suggellando una giornata all’insegna della solidarietà e dell’impegno civile.

