Cagliari, l’albero di Natale che non c’è (ancora). Il giorno dell’Immacolata è passato invano: nessuna installazione in piazza Garibaldi, e nemmeno in piazza Italia. Queste le location decise dal Comune per l’allestimento di alberi, veri o stilizzati, addobbati per le feste. Eppure la gara per l’affidamento del servizio era stata bandita per tempo.

Dal 10 novembre è online l’avviso per la ricerca di ditte specializzate. Pronti anche i soldi: a disposizione ci sono 49.180 euro. Si chiedevano “realizzazione e allestimento di due alberi di Natale, da installare in piazza Garibaldi, dell'altezza minima di 10 metri e con un diametro minimo di 5 metri, e in piazza Italia a Pirri, dell'altezza minima di 2 metri e massima di 4,5 metri e con un diametro massimo di 2,5 metri”. Termine per la presentazione delle offerte: 21 novembre.

Le proposte sono arrivate. Ma qualcosa è andato storto: alla festa mancano appena due settimane, intanto le piazze restano vuote.

La spiegazione arriva da Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive. Sono gli uffici sotto il suo controllo ad aver gestito la partita: “Ci sono stati dei ritardi perché il primo aggiudicatario, all'ultimo momento, ha rinunciato per problemi tecnici ed è stato chiamato il secondo».

Quindi l’appalto era stato aggiudicato, ma il vincitore si è tirato indietro. Che tempi ci sono per la sostituzione? «La nuova ditta si è già mossa», aggiunge Sorgia, «e stiamo aspettando una risposta. Speriamo arrivi presto». Intanto la data della nascita di Gesù è sempre più vicina.

Enrico Fresu

