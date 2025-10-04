Nuova manifestazione spontanea - non sarebbe stato stato ricevuto alcun preavviso dalla Questura di Cagliari - questo pomeriggio in piazza Garibaldi a Cagliari a favore della Palestina. All'appuntamento circa millecinquecento persone per dire "no al genocidio".

La mobilitazione, dunque, continua anche dopo lo sciopero generale e il corteo di ieri mattina dalla stessa piazza Garibaldi sino a piazza del Carmine. Ieri la partecipazione era stata massiccia con almeno quindicimila persone per le strade di Cagliari (30mila secondo le stime degli organizzatori). Manifestazioni che continuano anche per protestare contro lo stop alla Flotilla.

Dopo il raduno in piazza, il corteo ha imboccato via Garibaldi tra slogan e centinaia di bandiere con i colori della Palestina. Non ci sono stati momenti di tensione, anche se i manifestanti hanno acceso diversi fumogeni.

In prima fila molti giovani, con i partecipanti che si sono mescolati ai cagliaritani a passeggio nelle strade dello shopping.

