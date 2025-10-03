Sono stati di parola. «Blocchiamo tutto» era lo slogan lanciato alla vigilia e così è: dai bus alle scuole, alla sanità.

Lo sciopero generale indetto in tutta Italia per oggi dalle sigle sindacali di base e dalla Cgil blocca anche Cagliari. Almeno 15mila manifestanti si sono radunati per il lungo corteo partito alle 10 da piazza Garibaldi con destinazione piazza del Carmine. Diversi i disagi al traffico.

Una partecipazione massiccia che ricalca quella dello scorso 22 settembre, quando anche il capoluogo si era già fermato per esprimere vicinanza alla Global Sumud flotilla e spronare i governi, in primis quello italiano, a fare qualcosa per interrompere il massacro di Israele nella Striscia di Gaza.

Il corteo, rumoroso e colorato, segue di poche ore la grande manifestazione spontanea scattata mercoledì sera dopo l’attacco alla Flotilla. Si muovono gruppi di studenti, famiglie, attivisti, sventolano decine di bandiere palestinesi e quelle per la pace, ma anche di Usb, Cobas. Il grido è univoco e ripetuto: «Blocchiamo tutto».

