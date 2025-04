Parte oggi a Cagliari il servizio di monopattini in sharing, il Comune lo ha affidato a Dott, operatore internazionale presente in diverse città italiane ed europee.

A disposizione di cittadini e turisti 250 monopattini elettrici e altrettanti spazi dedicati. Il servizio è organizzato in modalità “one way”, gli utenti possono prelevare e riconsegnare i mezzi in uno degli spazi dedicati, dislocati lungo le principali vie e piazze strategiche della città, individuati dall’azienda in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Siamo in prima linea per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile, l’avvio del nuovo servizio va in questa direzione e permette a tante e tanti di spostarsi senza usare l’auto, con un mezzo non inquinante e leggero», sottolinea il sindaco Massimo Zedda.

La concessione del servizio a Dott dura tre anni, l’azienda è il primo operatore internazionale di micromobilità ad investire direttamente nel capoluogo sardo.

Vittorio Gattari, direttore delle relazioni istituzionali di Dott: «Questo investimento rafforza il nostro impegno nel contribuire allo sviluppo e alla mobilità sostenibile della Sardegna. Siamo già presenti anche nel vicino Comune di Quartu Sant’Elena e prevediamo ulteriori investimenti nella regione».

I 250 spazi in cui è possibile prelevare e riconsegnare i monopattini sono visibili tramite l’app Dott. Una volta utilizzato il mezzo, viene richiesto di scattare una foto dopo il parcheggio. I monopattini, sottolinea l’azienda, «si possono usare in massima sicurezza: ci sono gli indicatori di direzione, luci sempre attive, freni anteriori, posteriori ed elettronici, sospensioni e ruote maggiorate per una guida stabile, oltre a un supporto per smartphone per favorire l’utilizzo sicuro dell’app».

Ogni monopattino ha un sistema di geolocalizzazione per impedire il termine del noleggio in aree non autorizzate. Possibile anche regolare automaticamente la velocità massima, fino a 20 km orari.

Il servizio è utilizzabile dai soli maggiorenni. Tra le regole d’utilizzo, l’obbligo di usare le piste ciclabili, evitare i marciapiedi e parcheggiare in modo corretto.

