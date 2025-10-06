Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo tratto della metro di Cagliari, che collegherà piazza Repubblica alla stazione ferroviaria. Come previsto, l’intervento ha avuto un impatto immediato sulla viabilità cittadina, in particolare lungo viale Diaz, dove si sono registrati rallentamenti, lunghe code e disagi per automobilisti e pendolari.

Le modifiche al traffico, che dureranno fino al prossimo maggio, necessarie per consentire l’apertura dei cantieri, hanno causato inevitabili disagi già nelle prime ore della giornata, con veicoli bloccati in colonna e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

La situazione ha suscitato lamentele tra i cittadini, preoccupati per la durata degli interventi e per le conseguenze sulla circolazione quotidiana.

