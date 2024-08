Un primo scontro nella zona di via Cadello a Cagliari, poi il secondo atto a Pirri, in via del Canneto: due uomini, scesi da un'auto, hanno aggredito, usando anche una spranga, quattro giovani che si trovavano su un'altra vettura, uno di questi finito in ospedale per le lesioni riportate. Su quanto accaduto, sembra a causa di una mancata precedenza, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia.

Secondo una prima ricostruzione, due auto hanno rischiato un incidente. Le persone che si trovavano in una vettura hanno così iniziato un'accesa discussione con quelli della seconda auto. Ci sarebbe stato un primo scontro nella zona di via Cadello. Poi l'aggressione a Pirri: i due uomini più grandi, usando anche una spranga, hanno colpito uno dei giovani che si trovava nell'altro veicolo. Infine sono scappati.

Sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del 118. Il ferito, un 22enne, è stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice giallo. Non è grave.

La spranga è stata sequestrata dai militari ora al lavoro per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte nella vicenda.

