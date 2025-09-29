Serata di tensione in via Sonnino, dove un intervento di soccorso si è trasformato in violenza. Un uomo di 49 anni, cittadino tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villanova dopo aver aggredito un operatore del 118 e opposto resistenza ai militari.

Secondo quanto ricostruito, il 49enne, in evidente stato di alterazione psicofisica – probabilmente per abuso di alcol – era stato soccorso da un’equipe sanitaria quando, all’improvviso, ha colpito con un pugno al volto uno degli operatori.

La vittima, trasportata all’ospedale Brotzu, ha riportato lesioni considerate gravi dal codice penale.

L’arrivo dei carabinieri non ha placato la situazione: l’uomo ha tentato di colpirli con calci, costringendo i militari a immobilizzarlo e condurlo in caserma.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/Fr.Me.)

