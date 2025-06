Prima le botte alla madre, poi l’aggressione ai danni di un vicino. Serata movimentata in via Timavo, dove per fermare un cagliaritano sono dovuti intervenire due equipaggi delle Volanti della Questura.

La donna, 59 anni, è stata presa in carico da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in codice giallo a pochi metri di distanza, al Santissima Trinità, dove sono state curate alcune contusioni. È andata meglio al vicino intervenuto.

L’aggressore è stato portato in via Amat, per espletare le procedure del caso.

Non chiare le cause della violenza.

© Riproduzione riservata