Grave episodio di sangue questa sera nel quartiere della Marina, a Cagliari: un giovane è stato accoltellato tra via Napoli e via Sicilia.

Stando alle prime informazioni si tratta di un minorenne. Sarebbe cagliaritano.

Le sue condizioni sono gravi: è stato colpito al torace e al braccio. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in codice rosso al Brotzu a bordo di un’ambulanza medicalizzata. Ricoverato in chirurgia toracica, la prognosi è riservata.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del comando provinciale di Cagliari, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica e per individuare il responsabile.

Sono già stati sentiti i primi testimoni. In ospedale sono arrivati anche i familiari del ferito che - ma la notizia deve ancora essere confermata – al momento dell’aggressione si trovava con il fratello.

Il comitato di quartiere, per bocca di Sandra Orrù, denuncia: «Troppi hanno girato la faccia dall’altra parte, qui è zona franca per chi delinque e non si fa niente».

