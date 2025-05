Lavoratori che si sono distinti nella loro attività. Un riconoscimento per la dedizione alla causa, per aver fatto squadra, per aver interpretato nel miglior modo possibile il loro ruolo.

Sono i 24 nuovi maestri del lavoro, impegnati in diversi campi, che hanno ricevuto, accompagnati dai loro sindaci, nell'ormai tradizionale cerimonia a Palazzo Regio a Cagliari, la medaglia e la pergamena. In questa occasione, di celebrazione di tanti benemeriti del lavoro, non potevano mancare i richiami alle sofferenze di chi un impiego non riesce a trovarlo e alla drammatica emergenza degli incidenti sul lavoro già sottolineata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono intervenuti la presidente della Regione Alessandra Todde, l'arcivescovo Giuseppe Baturi, il prefetto Giuseppe Castaldo insieme al dirigente del Comune di Cagliari Gianbattista Marotto (che ha rappresentanto il sindaco Massimo Zedda), il capo dell'Ispettorato d'Area Metropolitana Irene Rosaria Cammarata e il Console regionale vicario della Federazione dei Maestri del Lavoro Cesare Isoni (in rappresentanza del Console regionale Graziano Manca). Nel video le interviste a Gesuina Maria Lucia Schirru (che lavora in una cooperativa sociale a San Sperate) e a Anna Lucia Galdiero (che lavora in banca).

