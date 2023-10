Inaugurato poco più di una settimana fa, il cantiere di piazza Arcipelaghi, a Cagliari, che tra dieci mesi trasformerà uno spiazzo sterrato in una cerniera ordinata tra il Poetto e Marina Piccola, con una grande piazza con verde, arredi urbani e spazi per la socialità, sembra fermo. All’interno delle reti rosse, non ci sono né ruspe né operai.

«Il cantiere non è assolutamente fermo ma pienamente attivo», spiega Daniele Olla, dirigente comunale, responsabile del servizio infrastrutture e reti. «In questa fase stanno lavorando i tecnici per completare una serie di operazioni preliminari, al termine delle quali entreranno ruspe e operai», aggiunge.

Detto che il bando del Comune prevede anche un premio di produzione per l’impresa in caso di fine anticipata dei lavori, «in questa fase i tecnici stanno effettuando i “saggi”», cioè fori sul terreno, «che sono obbligatori e necessari per capire dove passano esattamente i sottoservizi», condotte di gas, acqua, collegamenti elettrici etc. «Un’operazione propedeutica e obbligatoria», spiega ancora Olla. L’obiettivo dell’amministrazione è restituire questa importante piazza prima dell’inizio della stagione estiva 2024.

