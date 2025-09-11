Due giovani, un 22enne di origine marocchina residente a Capoterra e un 20enne di origine algerina residente a Quartu Sant’Elena, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia,sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari li hanno fermati mentre percorrevano viale Trieste a bordo di uno scooter. Nel corso della perquisizione scoperte 15 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 19 grammi, e ancora un grammo circa di hashish, 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.610 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni estese alle abitazioni hanno consentito di trovare, nelle disponibilità del 20enne, altri due bilancini di precisione.

Gli arrestati sono stati portati in Tribunale a Cagliari per il giudizio con rito direttissimo.

