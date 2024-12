«Il rapporto sulla qualità della vita del Sole 24 Ore fotografa una parte consistente della vita della Città metropolitana composta da 17 Comuni. A livello generale, ci ritroviamo a metà classifica (44° posto), per cui dobbiamo ancora lavorare tanto e su più fronti, a partire dai macrotemi concernenti ricchezza e consumi, demografia e salute, ambiente e servizi». Lo dice all'Ansa il sindaco metropolitano e di Cagliari Massimo Zedda, commentando la classifica pubblicata oggi dal quotidiano economico.

«Tra le note positive», aggiunge Zedda, «ci fa piacere che la Città metropolitana compaia all'ottavo posto per quanto riguarda le nuove aziende e il turismo, con un ottimo terzo posto per la costituzione di imprese sociali. Siamo ai primi posti anche per l'offerta culturale e il tempo libero. Ma, soprattutto, fa piacere che Cagliari possa vantare il record, nella Penisola, di amministratrici comunali: puntiamo ad aumentare la percentuale del 41,6%».

«Report come questi sono utili per capire il presente e programmare interventi e investimenti per il futuro», conclude Zedda. «Stiamo lavorando sull'organizzazione e sulla programmazione, ma sono fiducioso: con la Regione e le altre istituzioni stiamo lavorando proficuamente».

