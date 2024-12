Cagliari al 44esimo posto tra le città italiane per qualità della vita. La classifica è stata stilata dall’indagine 2024 del Sole 24 Ore, con il capoluogo che si piazza a metà graduatoria ma che perde 21 posizioni rispetto allo scorso anno.

Scorrendo le differenti voci, Cagliari è tra le prime dieci province nella categoria affari e lavoro (8° posto) e per quella relativa alla cultura e tempo libero (10°).

Per quanto riguarda le altre città e province dell’Isola, il Sud Sardegna è tra i fanalini di coda (93° posto), ma non brillano neppure Oristano, Sassari e Nuoro, rispettivamente al 75esima, 78esima e 87esima.

Oristano è però 17esima per giustizia e sicurezza, categoria nella quale Sassari si piazza 32esima.

In coda, come detto, c’è il Sud Sardegna, una delle province più povere d'Italia (87esima) e dove sono poche le opportunità anche per cultura e tempo libero (104esima posto) e dove le culle restano vuote (106esimo posto per demografia e società).

