Si è conclusa con un arresto per tentato omicidio l’aggressione avvenuta questa mattina a Cagliari in via Cavour.

Intorno alle 9, i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto: poco prima un giovane – che pare sia di Cagliari – aveva accoltellato al braccio sinistro e all’addome un 42enne del Bangladesh e poi era fuggito.

I militari hanno avviato le ricerche ma il presunto aggressore si è presentato a mezzogiorno, con il suo avvocato, negli uffici del Comando stazione di Cagliari Villanova e ha consegnato ai carabinieri il coltello utilizzato, che è stato sequestrato.

Come disposto dal pm, il 20enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato alla casa circondariale di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

Il ferito è ricoverato all’ospedale Santissima Trinità in prognosi riservata.

