Trentasette nuovissimi alloggi popolari nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, sono stati consegnati questa mattina dal Comune .

«La casa è la vita di una famiglia», scrive il sindaco Paolo Truzzu sui social, «e da oggi 37 famiglie hanno una nuova casa. I loro occhi felici valgono più di ogni altra cosa».

Gli alloggi sono stati costruiti in via Flumentepido e comprendono anche diverse sistemazioni per persone con disabilità. Gli appartamenti grandi e luminosi, sono stati realizzati con tecniche costruttive per il risparmio energetico.

«Sono felice», dice l'assessora ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda. «Le persone che oggi hanno preso possesso della casa lo hanno potuto fare perché oltre un anno fa abbiamo riaperto la graduatoria che era bloccata da tanti anni. Speravamo di poter far entrare le famiglie nelle nuove abitazioni prima di Ferragosto», dice ancora l'assessora Deidda, «ma poi è intervenuta una richiesta di sospensiva delle assegnazioni che ha costretto gli uffici a dilatare i tempi. Oggi, però, ci siamo riusciti ed è una bella notizia».

